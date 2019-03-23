"Донбассэнерго" о реформе энергорынка: "Нужно запускать то, что готово"

Олег Ларионов заявил о 30%-й готовности рынка.

"Донбассэнерго" о реформе энергорынка: "Нужно запускать то, что готово"
Славянская ТЭС, входящая в состав Донбассэнерго
Фото: nik.dn.ua

Запуск нового рынка электроэнергии, запланированный на 1 июля 2019 года, оказался под угрозой срыва в связи с неготовностью нормативных документов и специального программного обеспечения. Чтобы не переносить запуск полностью, необходимо вводить те сектора рынка, которые будут готовы. Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов.

"Процентов 30 рынка готово вступить, процентов 70 в настоящее время не готово вступить. По этому поводу сейчас, естественно, все включились, делают все возможное. Мое мнение: те сектора, которые не готовы, не вводить, а остальное вводить, потому что так мы никогда не введем, откладывая. Надо либерализировать рынок и делать реформу. Уже надо начинать действовать", - сказал Ларионов.

Как отметил Ларионов, программное обеспечение еще можно успеть подготовить в срок. По крайней мере, такие обязательства берет на себя "Укрэнерго". Одним из ключевых нерешенных вопросов является также вопрос с дотациями населению. "По закону дотации населения должны ликвидироваться и, соответственно, цена для населения должна вырасти до обоснованного уровня. На это, я думаю, никто не пойдет, и вот этот вопрос не урегулирован. Никакой нормативки нет", - подчеркнул он.

Напомним, запуск нового рынка электроэнергии запланирован на 1 июля 2019 года. Данная реформа позволит Украине выполнить обязательства перед западными партнерами и внедрить требования Третьего энергетического пакета Европейского Союза. Эксперты и участники рынка уже не раз отмечали, что график подготовки к запуску рынка не выполняется, что может привести к переносам сроков.


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