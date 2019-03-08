40% европейских ИИ-стартапов не связаны с искусственным интеллектом

Согласно новому отчету, опубликованному британской венчурной компанией MMC, почти половина европейских компаний, называющих себя стартапами ИИ, фактически не используют искусственный интеллект в своих продуктах.

искусственный интеллект

Авторы отчета совместно с Barclays проанализировали 2830 стартапов AI из 13 стран Евросоюза, изучив их продукты и сайты. Исследования показали, что 40% европейских AI-стартапов, в действительности, никак не связаны с технологией ИИ.

Руководитель исследования MMC Дэвид Кельнар в комментарии Forbes пояснил: «В 40% случаев мы не нашли никаких свидетельств, которые указывали бы на разработки в сфере ИИ.»

В ряде случаях маркировки стартапам проставляли сторонние аналитические ресурсы – такие как Pitchbook, Crunchbase или CB Insights. Однако даже если сами предприниматели в процессе не участвовали, от звания AI-стартапа никто не отказывался.

Одной из причин, по которой стартапы могут называть себя ИИ-компаниями, является привлечение большего финансирования. Исследование MMC показало, что компании AI привлекли на 15–50% больше капитала, чем другие IT-компании.

Компании, которые в действительности занимаются разработкой продуктов с технологией ИИ, выбирают самые банальные сценарии применения. Более четверти стартапов создает чатботов, а 21% поручает алгоритмам простейшие административные задачи, например, обработку страховых претензий или выявление мошенничества.




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