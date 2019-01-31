СБУ предъявила подозрение главе "Запорожгаза"

Ему вменяют "потерю" газа на 26 млн гривен.

Служба безопасности Украины сообщило подробности об уголовном деле против главы "Запорожгаза" Олега Мизика, которого 25 января отстранили от должности по ходатайству следователя службы.

На сайте СБУ говорится, что он может быть связан с нанесением государству многомиллионных убытков путем списания потребленного природного газа на производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий.

Только за один квартал стоимость такого "потерянного" газа составила более 26 млн гривен. Компенсировать искусственные убытки пришлось за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях компании правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение сделки.

Мизику сообщили о подозрении по ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

"Запорожгаз" контролируется структурами Дмитрия Фирташа, но 25% акций общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".