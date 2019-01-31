СБУ предъявила подозрение главе "Запорожгаза"

Ему вменяют "потерю" газа на 26 млн гривен.

СБУ предъявила подозрение главе "Запорожгаза"
Главу "Запорожгаза", подозреваемого в хищении газа на 26 млн грн, отстранили от должности
Фото: TV5 Запорожье

Служба безопасности Украины сообщило подробности об уголовном деле против главы "Запорожгаза" Олега Мизика, которого 25 января отстранили от должности по ходатайству следователя службы.

На сайте СБУ говорится, что он может быть связан с нанесением государству многомиллионных убытков путем списания потребленного природного газа на производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий.

Только за один квартал стоимость такого "потерянного" газа составила более 26 млн гривен. Компенсировать искусственные убытки пришлось за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях компании правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение сделки.

Мизику сообщили о подозрении по ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

"Запорожгаз" контролируется структурами Дмитрия Фирташа, но 25% акций общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривенВ Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривен
Инвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривенИнвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривен
ЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евроЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро
ЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компанииЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компании
Германия намерена отказатся от использования угля до конца 2038 годаГермания намерена отказатся от использования угля до конца 2038 года
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-главе Nissan Карлосу Гону продлили арестЭкс-главе Nissan Карлосу Гону продлили арест
Бывшему главе правления банка "Петрокоммерц-Украина" предъявили подозрениеБывшему главе правления банка "Петрокоммерц-Украина" предъявили подозрение
СБУ пришла с обыском к главе инвесткомпании "Универ"СБУ пришла с обыском к главе инвесткомпании "Универ"
"Бегущему банкиру" Онистрату предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен (обновлено)"Бегущему банкиру" Онистрату предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен (обновлено)
Главе набсовета одного из украинских банков предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривенГлаве набсовета одного из украинских банков предъявили подозрение в растрате почти 600 млн гривен
ГПУ предъявила подозрения украинским банкирам по делу альпийских "транзитных банков"ГПУ предъявила подозрения украинским банкирам по делу альпийских "транзитных банков"
Очередному фигуранту дела о нефтеперевалке Курченко предъявили подозрениеОчередному фигуранту дела о нефтеперевалке Курченко предъявили подозрение
ГПУ предъявила подозрения двум служащим УЗ из-за выдачи аттестата ДТРЗГПУ предъявила подозрения двум служащим УЗ из-за выдачи аттестата ДТРЗ
Экс-руководителю киевского КП "Плесо" предъявили подозрение за строительство дома в ГидропаркеЭкс-руководителю киевского КП "Плесо" предъявили подозрение за строительство дома в Гидропарке
Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе банка "Старокиевский"Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе банка "Старокиевский"
Последние новости
Подгружаем последние новости