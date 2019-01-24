МФК начнет due diligence Укргазбанка
Банк вскоре может получить нового акционера.
Международная финансовая компания, которая входит в группу Всемирного банка, в ближайшие месяцы планирует начать due diligence (предпродажную проверку) государственного Укргазбанка.
Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив в фейсбуке.
"На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал Укргазбанка. В течение следующих месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence", - написала она.
Укргазбанк был национализирован во время кризиса 2008-2009 годов вместе с банком "Киев" и Родовид Банком. Сейчас это один из крупнейших банков Украины.
Согласно стратегии развития госбанков, которую разработал Нацбанк, Укргазбанк должен быть продан.
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