Аптеки "Космо" проданы Тигипко

Группа "ТАС" Сергея Тигипко подписала соглашение о покупке аптечного бизнеса торговой сети "Космо".

Об этом говорится на сайте группы, которой принадлежит сеть аптек ТАS, насчитывающая 114 магазинов, 71 из которых расположены в Киеве . Аптечный бизнес торговой сети "Космо", подконтрольной инвесткомпании SigmaBleyzer, насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.

Сделка будет завершена в первом квартале 2019 года после получения разрешения Антимонопольного комитета.

Напомним, что осенью 2018 года стало известно, что SigmaBleyzer собирается продать парфюмерно-косметические магазины "Космо" днепропетровской компании "Стиль Д" (развивает сеть магазинов Prostor). Аптечный бизнес "Космо" не входил в эту сделку.

Американская SigmaBleyzer через компанию SBF Southeast European Holdings приобрел компанию "Суматра ЛТД" в 2007 году. Тогда эксперты прогнозировали, что фонд выйдет из бизнеса через три-четыре года, продав "Космо" международному оператору. Однако несколько финансовых кризисов могли помешать планам фонда, и сейчаc покупку сети рассматривают только ее украинские конкуренты.