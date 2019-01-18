Huawei подозревают в краже коммерческих секретов в США

Битва Huawei с правительством США приобретает новый оборот. Федеральные прокуроры готовят уголовное обвинение против китайского технологического гиганта за кражу коммерческой тайны у американских партнеров.

Согласно изданию The Wall Street Journal, расследование было начато в связи с гражданским делом 2014 года, когда T-Mobile подала в суд на Huawei за несанкционированный доступ к роботу «Tappy», который используется для тестирования смартфонов. Также утверждается, что Huawei украла конструкции и детали машины.