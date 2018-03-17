Волонтеры поддержали "Новую почту" в конфликте с ГПУ

"Мы хотим знать: чего (и сколько) хотят от Новой почты".

Ведущие волонтерские организации, такие как "Вернись живым" и "Народный тыл", выразили поддержку компании "Новая почта" в конфликте с Генеральной прокуратурой.

В их заявлениях отмечается, что "Новая почта" бесплатно отправляет посылки волонтеров на десятки тысяч гривен. "За все годы войны Новая почта сэкономила различным волонтерам миллионы и миллионы гривен - и вместо логистических затрат эти средства пошли на оптику, машины, патроны, беспилотники, медицину и помощь семьям погибших. Не говоря о непосредственном участии представителей компании в закупке необходимых военным вещей", - отмечают в "Народном тыле".

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в свою очередь заявил, что эта гуманитарная программа "Новой почты" - самая мощная из всех программ социальной ответственности, которые ему известны.

"Новая почта всегда была бизнес-исключением. Она была основана еще во времена Кучмы и пережила президентов Ющенко и Януковича, премьера Тимошенко и генерального прокурора Пшонку. Поэтому то, что произошло вчера, не является для группы компаний чем-то новым. Так же не стало новым и решение Печерского суда. Почему-то я уверен, что подобное решение хочется получить каждому генеральному прокурору, независимо от наличия у него юридического образования. Такое решение хочется иметь, ведь Новая почта - это бизнес. Причем бизнес динамичный, прибыльный, отечественный. Это бизнес, который не принадлежит ни одной финансово-политической группе. Языком чиновника, такой бизнес - "жирный" и "беззащитный". Поэтому желание его "подоить" вполне естественно", - отметил он.

Дейнега выразил готовность "оказать поддержку группе компаний в случае неправомерных действий ГПУ", если в течение недели ситуация не развяжется.

В "Народном тыле" в свою очередь требуют от ГПУ дать пояснения, "почему пришли по Новую почту".

"Мы сейчас не хотим слушать по радио радостные совдеповские рекламные ролики о достижениях прокуратуры. И мы сейчас не хотим читать о ста тысячах гривен взятки председателю сельсовета на Прикарпатье. И даже не хотим считать гранаты в сумке Савченко или слушать запугивающий бред о том, как она догрызает недобитые окровавленные тушки своих коллег по парламенту. Мы просто хотим знать: что нашли, а также чего (и сколько) хотят от Новой почты - от этих "самых больших" врагов национальной экономики и безопасности", - заявили волонтеры.

"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.

Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.

Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.