МИУ назначило председателя правления Дунайского пароходства

Им стал исполняющий обязанности главы компании.

МИУ назначило председателя правления Дунайского пароходства
Фото: udp.one

Министерство инфраструктуры Украины приказом от 7 марта назначило Дмитрия Чалого председателем правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" сроком на три года на условиях контракта.

Об этом говорится на сайте предприятия.

С 29 ноября 2017 года он исполнял обязанности председателя правления ЧАО "УДП".

Дунайское пароходство осуществляет 20% перевозок на протяжении 2400 км от устья реки Дунай до немецкого порта Кельхайм. УДП располагает речным флотом численностью 75 самоходных судов и 370 единиц несамоходного флота и 7 морских теплоходов дедвейтом от 3300 до 4050 т. Также в состав флота ЧАО "УДП" входят 4 пассажирских судна - теплоходы "Украина", "Молдавия", "Днепр" и "Волга".


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