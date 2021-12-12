За полгода вертолеты МВД вылетали 85 раз для спасения тяжелобольных

За первый месяц работы Единого аэромедицинского пространства удалось спасти 7 граждан.

Фото: mvs.gov.ua

За последние полгода авиационные подразделения МВД, работающие вместе с бригадами скорой помощи МОЗ, совершили 85 вылетов.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Аэромедицинская эвакуация появилась в Украине еще три года назад, когда в марте 2018 года МВД запустило новый проект – Систему авиационной защиты и безопасности. В рамках ее построения планировалось использование как старых летательных аппаратов (самолеты Ан и вертолеты Ми-2, Ми-8, ЕС-145), так и новых, приобретенных в рамках контракта с компанией Airbus Helicopters вертолетов Н-125, Н-145 и Н-225.

Соответствующий контракт на поставку вертолетов французского производства был заключен 29 августа 2018 года между Министерством внутренних дел Украины и компанией Airbus Helicopters.

Фото: mvs.gov.ua

В марте 2021 года по инициативе Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения было создано Единое аэромедицинское пространство. Он предусматривает внедрение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов.

1 апреля на постоянное дежурство заступила авиация МВД во Львовском регионе (это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая). 1 мая такое же дежурство было введено в Киевском регионе (охватывает Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев).

Фото: mvs.gov.ua

На базах дислокации авиатехники, кроме летного состава, постоянно дежурят медики. Вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД руководят молодые пилоты, прошедшие соответствующую подготовку.

Фото: mvs.gov.ua

“В наших планах – в течение 3 лет сделать такие авиабазы в каждой области Украины. Решаем вопросы инфраструктуры и рассчитываем на помощь местных общин", – отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Фото: mvs.gov.ua

Только за первый месяц работы Единого аэромедицинского пространства удалось спасти 7 граждан, нуждавшихся в срочной медицинской помощи, а также вовремя доставить орган для трансплантации для маленького мальчика, нуждавшегося в срочной операции.

За шесть месяцев полицейские вертолеты Киевского региона совершили 35 вылетов, а во Львовском регионе таких вылетов было 38. Кроме того, к аэромедицинским перевозкам привлекалась авиатехника ГСЧС Украины. За этот же период спасатели совершили 12 вылетов.

Фото: mvs.gov.ua

Самым молодым пациентом, которого приходилось перевозить, стал трехмесячный младенец с судорожным синдромом. Полицейские летчики вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи доставили ребенка во Львовскую детскую больницу.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

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