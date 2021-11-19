К портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогу

2 км будут проходить в черте города.

В Николаевской области стартовало строительство бетонной объездной дороги, ведущей в порты Корабельного района Николаева. Объект создают в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщила пресс-служба Николаевской ОГА.

По словам заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Игоря Кузьмина, общая протяженность дороги составит 40 километров, 2 из которых будут проходить в пределах города Николаева.

«Вместе с депутатами городского совета посетили строительство. Увиденное впечатляет. Объездная дорога снизит поток грузового транспорта в городе и увеличит транспортные возможности региона, а значит – и перевалку грузов в портах», – рассказал Кузьмин.

До конца года планируется завершить 11 км дороги. Для этого на объекте работа ведется без выходных. Там задействовано несколько десятков единиц спецтехники, а рядом введен в эксплуатацию завод по изготовлению бетона.

Бетон, применяемый при строительстве дороги, отличается прочностью, что в разы продлит срок эксплуатации маршрута, подчеркнул заместитель руководителя Николаевской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что «Большая стройка» будет прокладывать дороги, которые усилят транзитный потенциал Украины. Так, программа Президента Владимира Зеленского ускорит темпы развития инфраструктуры украинских портов, а также обновит 600 км автодорог, ведущих к международным пунктам пропуска.