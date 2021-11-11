Льготное растаможивание "евроблях" закончилось, им воспользовались 85 тыс. человек

Государственная таможенная служба сообщила, что с 15 июня по 10 ноября 2021 года на льготных условиях были растаможены 85 тысяч транспортных средств на иностранных номерах. Их владельцы уплатили в бюджет почти 3 млрд гривен, сообщила пресс-служба таможни.

Больше всего автомобилей оформили Закарпатская таможня – 15,1 тыс. автомобилей, Киевская – 10,8 тыс., Одесская – 10,0 тыс., Ивано-Франковская – 5,8 тыс., Черновицкая – 5,5 тыс. автомобилей.

В апреле 2021 года Верховная Рада разрешила растаможить въехавшие на территорию Украины до конца 2020 года "евробляхи" на льготных условиях.

Срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей на еврономерах, предусмотренный законами №1402-IX и №1403-IX, истек 10 ноября. Участники боевых действий, находившиеся непосредственно на территории Операции объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов (т.е. с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться льготами до 8 февраля 2022 года включительно.

Остальным владельцам евроблях с сегодняшнего дня грозят огромные штрафы за незаконное использование нерастаможенных автомобилей.

Верховная Рада еще в 2018 году внесла изменения в Таможенный кодекс, касающиеся ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предполагают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации (от 8500 гривен).

Более двух лет полиция не штрафовала "евробляхеров", но ситуация изменилась в январе 2021 года, когда полиция получила доступ к таможенной базе.

Первые же штрафы вызвали массовые протесты владельцев автомобилей на "евробляхах", которые в конце концов и привели к принятию законов №1402-IX и №1403-IX. В Верховной Раде обещали, что это льготное растаможивание "евроблях" будет последним.

С 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года действовал первый льготный период, за время которого украинцы растаможили 218 тысяч автомобилей на иностранных номерах. Их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.