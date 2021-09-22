Электродвигатели платформы GM Ultium на 50 % легче и на 25 % мощнее предшественников

До конца этого года на рынок США должен выйти электрический пикап Hummer EV, который станет первым представителем новой платформы GM Ultium. На этой неделе американская корпорация продемонстрировала электродвигатели и блок управления ими, которые лягут в основу данной платформы. В следующем году платформа Ultium подарит жизнь кроссоверу Cadillac Lyriq.

Электродвигатели платформы GM Ultium на 50 % легче и на 25 % мощнее предшественников

Источник изображения: GM, Electrek

На одной из отраслевых конференций президент General Motors Марк Ройсс (Mark Reuss) представил три электродвигателя, которые легли в основу перспективой платформы Ultium. Её, напомним, с GM готова разделить и японская компания Honda, поскольку использует её для кроссовера Prologue, а также родственной модели Acura, которые выйдут на рынок США в ближайшие годы.

Ассортимент электродвигателей в рамках платформы Ultium состоит из трёх моделей. Флагманская мощностью 255 кВт может использоваться для всех типов привода, а грядущий пикап Hummer EV, например, в максимальной конфигурации будет сочетать сразу три таких электромотора. Средний электродвигатель мощностью 180 кВт будет применяться преимущественно на переднеприводных моделях, а младший мощностью 62 кВт сохранит вспомогательную функцию в составе полноприводных модификаций. Платформа Ultium позволит создавать широкий ассортимент электромобилей, включая коммерческую технику.

Электродвигатели платформы GM Ultium на 50 % легче и на 25 % мощнее предшественников

Источник изображения: GM, Electrek

Блок управления двигателем разработан силами специалистов GM, они привлекали систему искусственного интеллекта для оптимизации алгоритмов управления элементами силового привода. В аналогичных корпусах будут заключены и другие элементы силовой системы электромобилей: от зарядного блока до блока управления питанием вспомогательной электроники. Как отмечает GM, элементы платформы Ultium оказались вдвое легче и компактнее по сравнению с предшественниками, при этом на 25 % производительнее. Тяговые аккумуляторы для платформы Ultium корпорация GM будет выпускать в рамках совместного предприятия с LG. Сборку электромобилей на новой платформе планируется осуществлять на предприятиях GM по всему миру, по мере их строительства или переоснащения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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