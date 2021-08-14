На Прикарпатье в ДТП погибли два человека

Три человека госпитализированы с травмами.

На автомобильной дороге "Мукачево-Львов" в Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

"14 августа в 03:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в области от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в районе Надвирной на автомобильной дороге государственного значения "Мукачево-Львов" произошло ДТП, и предварительно пять человек зажало в автомобиле. Нужна помощь спасателей для их деблокирования", - говорится в сообщении.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что два человека погибли и трое - травмированы.

Пострадавших госпитализировали.

К оказанию помощи при ДТП привлекались 10 спасателей.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло ДТП с участием правоохранителей. В результате аварии трое полицейских погибли, еще один травмирован.

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