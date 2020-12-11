"Зима приходит неожиданно": в патрульной полиции обнародовали статистику ДТП за сутки

Зафиксировано почти 1,5 тыс. аварий, 8 человек погибли и 99 травмированы.

"Зима приходит неожиданно": в патрульной полиции обнародовали статистику ДТП за сутки
Фото: Виталий Мирошниченко

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 84 - сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Как всегда, зима приходит неожиданно - не все водители были готовы к изменению погодных условий, более того, нашлись и те, кто поехал вчера на летней резине", - написал он в фейсбуке.

Белошицкий сообщил, что в Киеве за минувшие сутки на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП. Из них 7 - о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий в столице погибли 2 человека, 6 - травмированы.

Он добавил, что вместе с тем наблюдается уменьшение "нарушений скорости", зафиксированных в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали всего 3075, и "это рекордно низкий показатель".

Напомним, сегодня в Киеве из-за непогоды общественный транспорт курсирует без соблюдения графика, приостановил работу городской фуникулер. За прошедшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек.

Вчера из-за ухудшения погодных условий ограничивали движение транспорта в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской и Житомирской областях.

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