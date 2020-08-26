Waymo приступила к испытаниям большегрузов с автопилотом в Техасе

Принадлежащая Alphabet компания Waymo (бывшее подразделение Google , занимавшееся автономным транспортом) на этой неделе начала испытания автономных большегрузов Peterbilt в Техасе. Это важная часть плана компании по внедрению автономных коммерческих автомобилей.

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Ранее в этом году Waymo заявила, что сосредоточит усилия по тестированию грузовиков на дорогах общего пользования в Техасе, Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии. Она также сделала этот юго-западный транспортный коридор центром своих усилий по запуску автономных грузовых перевозок и развитию партнёрских отношений. Вообще этот регион США является популярным местом для тестирования беспилотных автомобилей из-за хороших дорог и погодных условий.

Грузовики, которые начали тестироваться на этой неделе, имеют полностью автономные возможности, но при этом за рулём сидят водители, отвечающие за безопасность. Машины будут траспортировать грузы, но некоммерческие. Waymo не объявила о сроках начала коммерческих операций с её автономными грузовиками.

Это несколько отличается от подходов других компаний, разрабатывающих автономные коммерческие автомобили. Так, компания TuSimple объединила свои автомобили с UPS и другими крупными игроками в сфере грузоперевозок, чтобы организовать первую автономную сеть большегрузов. Помимо UPS, в число её партнёров входят Penske Truck Leasing, автотранспортная компания U.S. Xpress и национальная логистическая компания McLane, принадлежащая Berkshire Hathaway.

Сеть TuSimple будет развёрнута в три этапа, в зависимости от того, где в рамках сотрудничества будет лучше всего картографированы дороги. На первых порах в машинах будут сидеть люди, отвечающие за безопасность. Первый этап начинается в этом году и будет предлагать рейсы между Фениксом, Тусоном, Эль-Пасо, Далласом, Хьюстоном и Сан-Антонио. TuSimple сообщила, что планирует начать операции без водителя в следующем году. TuSimple работает с Navistar над созданием автономных грузовиков.



