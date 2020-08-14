Верховный Суд уточнил сроки обжалования постановления о нарушении ПДД

Автомобилист может обжаловать постановление о нарушении ПДД, в том числе зафиксированного в автоматическом режиме, в течение 10 дней с момента его получения. К такому выводу по делу № 686/28291/19 пришел Верховный Суд Украины.

В 2019 году в Хмельницкой области водителя оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Он обжаловал это решение в суде. Суд первой инстанции отклонил его заявление.

Суд первой инстанции посчитал, что водитель пропустил сроки обжалования, которые якобы начинаются с момента вынесения административного постановления.

Дело в конечном итоге дошло до Верховного Суда. Судьи ВС встали на сторону водителя.

В украинском законодательстве говорится, что срок обжалования штрафов за нарушение ПДД, в том числе зафиксированных в автоматическом режиме, начинается с момента получения постановления, а не с момента его составления.