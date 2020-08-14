Верховный Суд уточнил сроки обжалования постановления о нарушении ПДД

Верховный Суд уточнил сроки обжалования постановления о нарушении ПДД

Автомобилист может обжаловать постановление о нарушении ПДД, в том числе зафиксированного в автоматическом режиме, в течение 10 дней с момента его получения. К такому выводу по делу № 686/28291/19 пришел Верховный Суд Украины.

В 2019 году в Хмельницкой области водителя оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Он обжаловал это решение в суде. Суд первой инстанции отклонил его заявление.

Суд первой инстанции посчитал, что водитель пропустил сроки обжалования, которые якобы начинаются с момента вынесения административного постановления.

Дело в конечном итоге дошло до Верховного Суда. Судьи ВС встали на сторону водителя.

В украинском законодательстве говорится, что срок обжалования штрафов за нарушение ПДД, в том числе зафиксированных в автоматическом режиме, начинается с момента получения постановления, а не с момента его составления.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в БразилииВ Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)
На Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал ихНа Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал их
В Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшиеВ Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Рапорт полицейского не может быть доказательством нарушения ПДД водителем - Верховный СудРапорт полицейского не может быть доказательством нарушения ПДД водителем - Верховный Суд
При вынужденном нарушении ПДД водителя нельзя привлечь к ответственности – судПри вынужденном нарушении ПДД водителя нельзя привлечь к ответственности – суд
Верховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и ДроновуВерховный Суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову
Верховный Суд не оправдал водителя за проезд на желтый сигнал светофораВерховный Суд не оправдал водителя за проезд на желтый сигнал светофора
На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)
Капитану танкера Delfi сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движенияКапитану танкера Delfi сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения
МВД и Нацполиция намерены ужесточить сроки для угонщиковМВД и Нацполиция намерены ужесточить сроки для угонщиков
Верховный суд Украины отменил принцип "пешеход всегда прав"Верховный суд Украины отменил принцип "пешеход всегда прав"
Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательстваTesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства
Апелляционный суд оставил в силе максимальные сроки наказания Зайцевой и ДроновуАпелляционный суд оставил в силе максимальные сроки наказания Зайцевой и Дронову
Последние новости
Подгружаем последние новости