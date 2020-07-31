В оккупированном Крыму в ДТП с маршруткой и КамАЗом погибли восемь человек

Среди пострадавших есть как минимум двое детей.

В оккупированном Крыму в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли восемь человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По предварительной информации, на трассе Таврида микроавтобус марки "Мерседес Спринтер", двигаясь из Белогорска в Симферополь, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ с прицепом, который остановился на дороге.

Известно, что среди пострадавших есть как минимум двое детей.

"Микроавтобус Mercedes Sprinter зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Водитель занимался частными перевозками", - рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника агентства, микроавтобус ехал в сторону Симферополя, авария произошла на прямом участке дороги.

Напомним, вчера, 30 июля, в Николаеве маршрутка въехала в дерево. В результате ДТП пострадали девять человек. Водителю грозит штраф и ограничение свободы на срок до трех лет.