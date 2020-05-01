Серийный BMW iX3 внешностью не удивил.

Несколько лет назад концерн BMW запустил суббренд i, под которым выпускаются экологически чистые модели. Пока их всего две – городской хэтчбек i3 и спорткар i8. Прототип третьего электрокара, паркетника BMW iX3, представили в Пекине еще два года назад. Несмотря на очевидную необходимость расширять экологически чистую линейку, машина пока не стала серийной.

На конвейере «зеленый» X3 окажется в этом году. Его станут делать в Шанхае на СП BMW Brilliance. Ориентировочно в Германии BMW iX3 будет стоит 65-70 тысяч евро. На днях в сети оказались фотографии товарной версии вседорожника. Как и намекал концепт, отличий от обычного «икс-третьего» с ДВС минимум. Иными стали только бамперы и колеса. Даже «ноздри» не совсем сросшиеся, как на прототипе. Плюс появились синие акценты на кузове, символизирующие экологическую чистоту.

Это неудивительно, ведь для новинки используется платформа и кузов обычного «икс-третьего», хотя сейчас в моде делать под электромобили свои «тележки». От обычного BMW X3 машину с приставкой i отличает иной задний подрамник и измененное шасси. Электромотор, силовая электроника, трансмиссия и батареи объединены в единый блок. Мотор выдает 286 л.с., но он только один, и BMW iX3, получается, будет моноприводным. Аккумуляторов емкостью 74 кВт*ч должно хватать на 400-450 километров пробега по циклу WLTP. По сегодняшним меркам, это приличный минимум для премиального электрокара.

До 2025 года BMW выпустит 25 моделей подключаемых гибридов и электромобилей.