ЛуАЗ намерен возродить производство внедорожника-амфибии

В СМИ появилась информация о том, что Луцкий автозавод может возобновить выпуск водоплавающих внедорожников модели ЛуАЗ-967.

Автомобиль станет современнее, хотя в целом мало будет отличаться от своего предшественника, оставаясь неприхотливой и простой машиной, сообщает издание ТопЖыр.

ЛуАЗ намерен возродить производство внедорожника-амфибии 1

По имеющимся данным, стоимость амфибии будет бюджетной – не выше 10 000 долларов. Луцкое предприятие надеется наладить серийный выпуск модели, получив заказы от ГСЧС и силовых органов.

ЛуАЗ намерен возродить производство внедорожника-амфибии 2

Хотелось бы добавить, что данная новость появилась сегодня, первого апреля, поэтому даже в условиях карантина и тяжелой ситуации в стране, нужно помнить, что всегда в жизни есть место для шуток и юмора. Ведь смех и хорошее настроение продлевают жизнь, и с этим не поспоришь.

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