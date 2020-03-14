Американские пожарные протестируют трехколесный электрокар

Речь идет об электрокаре Arcimoto Rapid Responder. Он был представлен чуть менее года назад — специально для экстренных служб. Компания Arcimoto подписала соглашение с противопожарной службой города Юджин, штат Орегон, для тестирования данной модели, и сейчас данная тестовая программа началась, передает New Atlas.

Arcimoto

Как отмечает CEO компании Марк Фронмайер (Mark Frohnmayer), Arcimoto Rapid Responder удобен тем, что намного более компактен в сравнении с обычными пожарными машинами и может проезжать в недоступные им места; кроме того, модель — полностью электрическая, так что не производит вредных выбросов, в отличие от традиционных машин.

Максимальная скорость, которую может развивать Arcimoto Rapid Responder, — 120 километров в час; запас хода машины при движении в городе — примерно 160 километров.



