Американские пожарные протестируют трехколесный электрокар

Речь идет об электрокаре Arcimoto Rapid Responder. Он был представлен чуть менее года назад — специально для экстренных служб. Компания Arcimoto подписала соглашение с противопожарной службой города Юджин, штат Орегон, для тестирования данной модели, и сейчас данная тестовая программа началась, передает New Atlas.

Американские пожарные протестируют трехколесный электрокар

Arcimoto

Как отмечает CEO компании Марк Фронмайер (Mark Frohnmayer), Arcimoto Rapid Responder удобен тем, что намного более компактен в сравнении с обычными пожарными машинами и может проезжать в недоступные им места; кроме того, модель — полностью электрическая, так что не производит вредных выбросов, в отличие от традиционных машин.

Максимальная скорость, которую может развивать Arcimoto Rapid Responder, — 120 километров в час; запас хода машины при движении в городе — примерно 160 километров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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