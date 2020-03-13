МАУ обвинила во лжи блогера, спровоцировавшего панику вокруг рейса из Милана
"Действия, направленные на разжигание паники, должны быть оценены правоохранителями".
"Международные авиалинии Украины" обвинили во лжи блогера Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг вчерашнего рейса из Милана.
Об этом говорится в фейсбуке главы МАУ Евгения Дыхне.
По его словам, Гура приобрел билеты по маршруту Киев – Милан – Киев. Прилетел в Милан 12 марта, но в страну его не пустили по причине отсутствия подтверждения возможности пребывания в стране и отсутствия четкой цели поездки. То есть видеть "Милан пустым" у Гуры не было возможности.
Также Дыхне опроверг заявление блогера о том, что бортпроводники бегали по салону и давали пассажирам-египтянам жаропонижающее. По его словам, на самом деле во время полета было принято решение открыть комплекты Precaution Kit и обеспечить всех пассажиров рейса PS312 защитными масками для максимального обеспечения безопасности перелета.
При этом он подчеркнул, что еще в аэропорту Милана на регистрации были выявлены 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, они были сняты с рейса и не допущены к полету. "Тезис [блогера]: на стойке регистрации в аэропорту Мальпенса все больные и кашляют - ложь", - подчеркнул Дыхне.
Глава МАУ добавил, что в аэропорту "Борисполь" первыми на борт поднялись медицинские сотрудники, которые измерили температуру пассажиров.
"После выполнения процедуры, основная часть пассажиров (за исключением 3-х) была отправлена автобусами в терминал. 3 пассажира с подозрением на заболевание отправились в карете скорой помощи в инфекционное отделение Александровской клинической больницы г. Киева, где они находятся в данный момент. Лабораторный тест для 3-х пассажиров, которые вчера были сняты с миланского рейса с подозрениями на коронавирус, негативный", - сообщил Дыхне.
Глава МАУ настаивает, что экипаж самолет действовал по всем правилам.
"А мы тем временем с юристами работаем над тем, чтоб придать словам блоггера надлежащую оценку. Потому что действия, направленные на целенаправленное разжигание паники и на подрыв доверия к институтам власти, недоверия к врачам, должны быть оценены правоохранителями по достоинству", - подчеркнул Дыхне.
Напомним, что ситуация вокруг рейса PS312 12 марта стала центральной темой для ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", и заместителю министра здравоохранения пришлось в прямом эфире опровергать слова Гуры о том, что из Милана прилетел самолет с коронавирусными больными.