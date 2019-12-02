Раскрыта загадка самого быстрого в мире самолёта

Раскрыта загадка самого быстрого в мире самолёта

Стратегический сверхзвуковой разведчик ВВС США SR-71, также известный как Blackbird, отличался высокой скоростью и высотой полёта, благодаря которым основным манёвром уклонения самолёта от ракет было ускорение и набор высоты. Главной особенностью «Чёрного дрозда» является конструкция воздухозаборников двигателей J58, которая позволяла самолёту развивать рекордную крейсерскую скорость в 3,2 Маха.

На дозвуковых и трансзвуковых скоростях J58 работал как стандартный турбореактивный двигатель, а при скорости около двух чисел Маха — как прямоточный. В конструкции силового агрегата использовались никелевые сплавы, выдерживающие температуры от 430 до 1760 градусов Цельсия. В передней части каждой из двух мотогондол самолёта имелся подвижный конус, находящийся в выдвинутом положении при скорости до 1,6 Маха и задвинутом — при большей.

На сегодняшний день ещё никому не удалось воспроизвести технологию двигателя SR-71. 85% деталей планера было изготовлено из титанового сплава, а большая часть остальных деталей изготавливалась из полимерно-композитных материалов. Большая площадь внутренней части крыла имела гофрированную поверхность, что создавало более благоприятные условия для теплового расширения и повышало продольную прочность.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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