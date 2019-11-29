В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"

Корвет базируется в Тулоне.

В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"
Фото: Телерадіостудія Бриз МО України

28 ноября в порт Одессы зашел французский корвет "Командир Биро" (Commandant Birot).

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Корвет зашел в порт Одессы с целью поддержки двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности в море.

Корабль относится к классу легких корветов, его длина составляет 80 м, ширина - 10, а его экипаж состоит из 90 человек.

"Командир Биро" был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году. Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне, основные задачи - поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

По данным одесского издания "Думская", за последние годы французские корабли всего трижды заходили в Украину. В конце марта 2015 года в Одессу зашел фрегат "Ла Файетт" F710. Ровно два года назад - в конце ноября 2017 в Одессе гостил фрегат "Гепратт" F714, а 23 марта 2019 года - тральщик "Каприкорн" М653.

Также летом этого года демонстрировал флаг в Черном море разведывательный корабль "Дюпюи де Лом".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожникаВ Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника
Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелоеВодитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое
В аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шассиВ аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шасси
В Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водительВ Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водитель
Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессу доставили подаренные США катера Island
В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"
Австрия запускает поезд в Перемышль с удобной пересадкой в Одессу и ЛьвовАвстрия запускает поезд в Перемышль с удобной пересадкой в Одессу и Львов
SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний периодSkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период
Ryanair будет летать в ОдессуRyanair будет летать в Одессу
В Одессу прибыли десантные катера "Кентавр"В Одессу прибыли десантные катера "Кентавр"
Из Киева в Одессу летом запустят дополнительный поездИз Киева в Одессу летом запустят дополнительный поезд
"Укрзализныця" запускает на лето дополнительный "Интерсити" из Киева в Одессу"Укрзализныця" запускает на лето дополнительный "Интерсити" из Киева в Одессу
Самолеты болгарской авиакомпании Bulgaria Air будут летать из Софии в ОдессуСамолеты болгарской авиакомпании Bulgaria Air будут летать из Софии в Одессу
Французский яхтсмен установил мировой рекорд, переплыв вокруг планеты за 42 дняФранцузский яхтсмен установил мировой рекорд, переплыв вокруг планеты за 42 дня
Последние новости
Подгружаем последние новости