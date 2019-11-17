На Троещине реконструируют трамвайную линию

В КГГА намерены начать реконструкцию в 2020 году.

На Троещине реконструируют трамвайную линию
Фото: Александр Рудоманов

Киевская горадминистрация в 2020 году намерена начать реконструкцию трамвайной линии на Троещине в Деснянском районе. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на заместителя главы администрации Николая Паворозника.

Реконструкция начнется от ул. Милославской до Дарницкого железнодорожного вокзала. По словам Паворозника, спроектировать и реализовать проект планируется до конца 2022 года. Эта реконструкция даст возможность запустить современные трамваи.

"Город постепенно обновляет подвижной состав общественного транспорта. В частности, за счет средств Европейского банка реконструкции и развития планируем закупить около 40 новых современных трамваев. Для того, чтобы они могли курсировать в том числе на Троещине, необходимо осуществить реконструкцию трамвайной линии", - объяснил замглавы КГГА.

Напомним, в октябре сообщалось, что Киевсовет одобрил привлечение €120 млн у ЕБРР на новые вагоны метро и трамваи. "Киевский метрополитен" получит €50 млн, "Киевпастранс" - €70 млн.

В марте 2019 года Киевгорадминистрация подписала с ЕБРР меморандум о взаимопонимании в разработке проектов из сферы транспортной инфраструктуры на сумму €320 млн.

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