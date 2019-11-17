Осужденный за ДТП с 6 погибшими Дронов сменил адвоката и подал кассацию на приговор

В феврале суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Осужденный за ДТП с 6 погибшими Дронов сменил адвоката и подал кассацию на приговор
Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Фото: YouTube

Защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло шесть человек, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины. Об этом сообщил адвокат Сергей Перепелица, передает "Интерфакс-Украина".

Он сообщил также, что жалобу готовил и подавал новый адвокат Дронова.

"Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сказал Перепелица.

Перепелица был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и во время рассмотрения дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

Напомним, в августе Апелляционный суд оставил в силе максимальные сроки наказания Зайцевой и Дронову.

Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шестеро человек - пятеро погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице.

26 февраля суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП.

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