Беспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватями

Беспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватями

Автомобиль, название которого сложено из слов future («будущее») и on («включить»), выполнен в формате купе-кроссовера. Дизайн выдержан в ключе летающих тарелок и отличается лаконичностью форм, главной особенностью которых являются выраженные грани по бокам и выступающие элементы в передней и задней частях кузова.

Беспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватями

Kia

Концепт-кар оснащён встроенной в кузов светотехникой, расположенной по периметру кузова. Разные режимы свечения огней оповещают окружающих о режимах, в которых находится машина, а также приветствуют приближающихся водителя и пассажиров.

Беспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватями

Kia

Машина длиной 4850 мм и высотой 1550 мм получила колёсную базу в 3000 мм, которая рассчитана на размещение в салоне четырёх пассажиров. В их распоряжении кресла, способны раскладываться в кровати — воспользоваться ими можно в режиме автопилота, когда контроль над машиной берёт на себя электроника.

Беспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватями

Kia

Заявлено, что Kia Futuron получил четыре электромотора, обеспечивающие полный привод, и интегрированную в днище батарею, которая понижает центр тяжести и улучшает управляемость машины. Другой информации о новинке не представлено.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Житель Николаева подарил военным самолетЖитель Николаева подарил военным самолет
Ребенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобиляхРебенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобилях
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
SkyUp запустила новый рейс в Грузию из ХарьковаSkyUp запустила новый рейс в Грузию из Харькова
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТПВ Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
Беспилотный автомобиль поднимается на холм в Гудвуде: видеоБеспилотный автомобиль поднимается на холм в Гудвуде: видео
Беспилотный электрический грузовик Einride T-Pod начал использоваться для перевозки грузовБеспилотный электрический грузовик Einride T-Pod начал использоваться для перевозки грузов
Представлен полноразмерный беспилотный электробус VolvoПредставлен полноразмерный беспилотный электробус Volvo
Концепт из 1950-х оснастили прозрачными светящимися шинамиКонцепт из 1950-х оснастили прозрачными светящимися шинами
Boeing представил беспилотный истребительBoeing представил беспилотный истребитель
Токийский аэропорт испытает беспилотный автобусТокийский аэропорт испытает беспилотный автобус
Volvo и Baidu решили создать беспилотный автомобильVolvo и Baidu решили создать беспилотный автомобиль
В Германии испытали первый беспилотный трамвайВ Германии испытали первый беспилотный трамвай
Беспилотный погрузчик едет через стеклянный лабиринт: видеоБеспилотный погрузчик едет через стеклянный лабиринт: видео
Volvo Vera: беспилотный электрический грузовик без кабиныVolvo Vera: беспилотный электрический грузовик без кабины
Последние новости
Подгружаем последние новости