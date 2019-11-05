Беспилотный электромобиль-НЛО оснастили кроватями

Автомобиль, название которого сложено из слов future («будущее») и on («включить»), выполнен в формате купе-кроссовера. Дизайн выдержан в ключе летающих тарелок и отличается лаконичностью форм, главной особенностью которых являются выраженные грани по бокам и выступающие элементы в передней и задней частях кузова.

Kia

Концепт-кар оснащён встроенной в кузов светотехникой, расположенной по периметру кузова. Разные режимы свечения огней оповещают окружающих о режимах, в которых находится машина, а также приветствуют приближающихся водителя и пассажиров.

Kia

Машина длиной 4850 мм и высотой 1550 мм получила колёсную базу в 3000 мм, которая рассчитана на размещение в салоне четырёх пассажиров. В их распоряжении кресла, способны раскладываться в кровати — воспользоваться ими можно в режиме автопилота, когда контроль над машиной берёт на себя электроника.

Kia

Заявлено, что Kia Futuron получил четыре электромотора, обеспечивающие полный привод, и интегрированную в днище батарею, которая понижает центр тяжести и улучшает управляемость машины. Другой информации о новинке не представлено.



