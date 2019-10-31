Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала информацию о патенте за авторством инженеров немецкого автопроизводителя, в котором описана конструкция многосекционного кресла для транспортных средств.



В автомобилях появятся кресла-кровати

В автомобилях появятся кресла-кровати

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала информацию о патенте за авторством инженеров немецкого автопроизводителя, в котором описана конструкция многосекционного кресла для транспортных средств.

В автомобилях появятся кресла-кровати

WIPO

Особенностью нового сиденья стали две основные секции — подушка и спинка, которые закреплены подвижно относительно друг друга. Такое соединение позволяет менять положение элементов от традиционного кресла с вертикальной спинкой до практически полностью горизонтальной поверхности.

В автомобилях появятся кресла-кровати

WIPO

В конструкции предусмотрена развитая боковая поддержка, но нет традиционных подголовников — их роль играет высокая спинка. Также раскладное сиденье сочетается с убирающимся рулём и педалями (вместо них можно организовать подставку для ног), которые обеспечивают дополнительное пространство в салоне.

Porsche никак не прокомментировал полученный патент, но не исключено, что такие сиденья появятся либо в грядущих моделях с автопилотом, либо в летающем автомобиле, разработка которого ведётся совместно с Boeing.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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