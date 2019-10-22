Электролёт Lilium научился летать параллельно земной поверхности и маневрировать

Многие молодые компании и их именитые соперники, пытающиеся создать летающие такси на электротяге, сосредоточились на уже знакомой по квадрокоптерам конструкции, подразумевающей использование нескольких роторов с вертикальным расположением оси. Немецкая компания Lilium сделала ставку на вариант электролёта с «изменяемым вектором тяги», который посадку и взлёт осуществляет по вертикальной траектории, а на основной части маршрута летит параллельно земной поверхности за счёт подъёмной силы, создаваемой крыльями и набором из 36 электродвигателей с лопастями небольшого диаметра.

Электролёт Lilium научился летать параллельно земной поверхности и маневрировать

Источник изображения: Lilium

Если в мае этого года Lilium демонстрировал способность прототипа электролёта Jet взлетать и приземляться вертикально, то теперь компания опубликовала видеосъёмку с испытаниями, на которых рассчитанное на перевозку пяти пассажиров транспортное средство не только летало прямолинейно параллельно земной поверхности, но и осуществляло развороты в воздухе. По словам разработчиков, на перемещение параллельно поверхности такой летательный аппарат затрачивает не более 10 % своей максимальной мощности, достигающей 2000 лошадиных сил. Подобная энергоэффективность позволяет рассчитывать на применение Lilium Jet для перелётов на средние расстояния. Серийный вариант летательного аппарата, который будет выпускаться с 2025 года, должен преодолевать 300 км по воздуху без подзарядки всего за один час. Существующие в настоящее время прототипы способны развивать скорость до 100 км/ч.

Электролёт Lilium научился летать параллельно земной поверхности и маневрировать

Источник изображения: Lilium

Lilium Jet в настоящее время испытывается без пилота на борту, им управляют дистанционно, но при осуществлении коммерческих полётов лицензированный пилот на борту будет присутствовать, хотя бы на первых этапах развития подобного сервиса. В будущем клиенты смогут вызывать беспилотное летающее такси при помощи мобильного приложения. Lilium рассчитывает наладить воздушные перевозки пассажиров на небольшие расстояния в крупных мегаполисах, где степень загруженности наземных транспортных магистралей порождает спрос на «воздушное такси».

Электролёт Lilium научился летать параллельно земной поверхности и маневрировать

Источник изображения: Lilium

В штате Lilium уже трудятся два опытных выходца из Airbus, компания определилась с местом расположения своего предприятия, на котором будут серийно выпускаться электролёты Jet. Фундамент заложили на юге Германии в окрестностях Мюнхена, недалеко от штаб-квартиры Lilium. К 2025 году производство электролётов этой марки создаст ещё 500 рабочих мест, помимо такого же количества сотрудников, которые уже работают в штаб-квартире компании.

При испытаниях Lilium Jet особое внимание уделяется безопасности. Электролёт успешно перенёс имитацию сбоев в работе электродвигателей и закрылков, а также другого оборудования. Следующий этап испытаний подразумевает проверку поведения летательного аппарата на высоких скоростях в воздухе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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