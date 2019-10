Британские F-35 вертикально сели на авианосец

Самолётами F-35В управляли пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании. По заказу Королевского ВМФ Великобритании американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin оборудовала истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B системой вертикальной посадки с пробегом, которая позволяет переносить ещё больше вооружений и топлива без необходимости облегчения массы самолета при посадке. Совместная готовность самолётов и авианосца «Королева Елизавета» запланирована на 2021 год.

