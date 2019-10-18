Британские F-35 вертикально сели на авианосец

Британские F-35 вертикально сели на авианосец

Самолётами F-35В управляли пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании. По заказу Королевского ВМФ Великобритании американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin оборудовала истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B системой вертикальной посадки с пробегом, которая позволяет переносить ещё больше вооружений и топлива без необходимости облегчения массы самолета при посадке. Совместная готовность самолётов и авианосца «Королева Елизавета» запланирована на 2021 год.

The UK's F-35 Lighting jets are on @HMSQNLZ ahead of landmark trials on #Westlant19.
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— Royal Navy (@RoyalNavy) 14 октября 2019 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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