Депутатские комнаты на вокзалах переделают под залы ожидания для военных

Со следующей недели планируется открыть такой зал ожидания в Киеве.

Депутатские комнаты на вокзалах переделают под залы ожидания для военных
Депутатская комната на вокзале в Киеве
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Вскоре аналогичные помещения появятся в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

Об этом сообщил в фейсбуке глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"УЗ завершает работы по переоборудованию депутатской комнаты на Центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" в зал ожидания для военнослужащих. Со следующей недели планируется открыть зал для посетителей", - написал он.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников", - добавил глава УЗ.

Он также сообщил, что залы для военнослужащих обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания - диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Также в них будет обустроена библиотека.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, в начале года КГГА и "Укрзализныця" пообещали сделать центральный ж/д вокзал современным и комфортным.

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