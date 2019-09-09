"Укрзализныця" намерена отказаться от традиционных подстаканников

Ранее компания отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после огласки.

"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить традиционные подстаканники на бумажные.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов и опубликовал фото новой брендовой посуды.

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете? "- написал он в Facebook.

Ранее "Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после того, как ее тендер предали огласке в СМИ и соцсетях.

Тендер включал в себя закупку 231 подарочного набора по цене около 2000 гривен. В него должен был входить подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци", хрустальный стакан на 200 мл, чайная ложка и подарочная упаковка синего цвета с логотипом УЗ. Также филиал госкомпании заказывал 210 наборов на две персоны с аналогичным набором посуды.

Общая стоимость планировавшейся закупки - около 1,1 млн гривен.

Напомним, в мае "УЗ" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов.