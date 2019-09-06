ГБР направило в суд дело полицейского, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими

В результате столкновения двух авто погибла семья с ребенком.

ГБР направило в суд дело полицейского, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного, подозреваемого в совершении ДТП в Херсонской области, в котором погибла семья с 9-летним ребенком. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Досудебные расследование установлено, что у правоохранителя не было водительского удостоверения, что подтверждено сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, полицейский отказывался давать какие-либо показания.

Уголовное производство направлено в суд по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что причинило гибель нескольких человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ДТП с участием оперуполномоченного произошло 18 июня неподалеку от Мелитополя. BMW, за рулем которого был полицейский, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице.

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