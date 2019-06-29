Kia Seltos раскрыл интерьер.

В нашем недавнем обстоятельном рассказе о кроссовере Kia Seltos не хватало ряда деталей. Они постепенно раскрываются, проливая все больше света на интересную для нашего рынка новинку.

Kia Seltos раскрыл интерьер.

Ранее на этой неделе стали известны габариты машины. Длина «Сельтоса» составляет 4315 миллиметров, ширина – 1800, высота – 1620, колесная база равна 2610 миллиметрам. Таким образом, новичок оказался на 45 миллиметров длиннее, на 20 миллиметров шире и на 45 миллиметров ниже Hyundai Creta. Заявленный производителем клиренс у обеих моделей одинаковый и составляет 190 миллиметров.

Kia Seltos раскрыл интерьер.

Теперь в интернете появились фирменные снимки интерьера. На них сделан акцент на инновационном оснащении модели. Центральный дисплей имеет диагональ 10,25 дюйма, что для этого сегмента необычно. Фоновая подсветка умеет пульсировать в такт музыке. Восприятие информации водителю облегчает восьмидюймовый проекционный монитор.

Kia Seltos раскрыл интерьер.

Также в оснащение Kia Seltos войдут адаптивный «круиз», вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, система слежения за разметкой, заднее сиденье с регулировкой спинки по углу наклона.

Kia Seltos раскрыл интерьер.

Старт продаж состоится в этом году. Первая страна, которая получит Kia Seltos, - Индия, где южнокорейская марка доселе не была представлена вообще. До нас кроссовер доберется в следующем году. Основным мотором для него, скорее всего, станет атмосферник 2.0 мощностью около 150 сил.


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