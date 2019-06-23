В Харьковский горсовет врезалась иномарка

30-летнего водителя госпитализировали с травмами.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове в городской совет врезался автомобиль. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Инцидент произошел около 7 утра в воскресенье, 23 июня.

"Водитель автомобиля «Toyota» въехал в здание на площади Конституции. В результате аварии 30-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу ", - говорится в сообщении.

Пассажиров в транспортном средстве не было.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на улице Протасов Яр в Киеве автомобиль сбил двух человек на переходе. Водитель пытался скрыться и был задержан случайным свидетелем.


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