Британцы сделали сенсорное рулевое колесо

Сенсорное рулевое колесо разработано совместно с учёными из шотландского Университета Глазго. Отдельные части обода рулевого колеса могут нагреваться или охлаждаться — с помощью этих знаков автомобиль подсказывает водителю, где повернуть или когда перестроиться. В первую очередь такая функция, по замыслу британцев, может быть полезна в условиях низкой видимости, например, во время дождя, в гористой или лесной местности.

В перспективных беспилотных автомобилях эта технология сможет применяться на подрулевых лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от водителя к автономной системе. Температура поверхности рулевого колеса меняется в пределах 6 °C. Впрочем, если необходимо, водитель также может настроить разницу температур по своим личным предпочтениям.

Исследования показали, что температурные подсказки могут также использоваться для разных уведомлений, где вибрация слишком отвлекает водителя — в частности, при предупреждении о низком уровне топлива. Такой способ информирования также является альтернативой звуковых оповещений в тех случаях, где лишний шум в салоне препятствует комфортному общению пассажиров или может разбудить ребёнка.



