Следствие назвало несколько версий крушения Ми-8 с военными
Прокуратура назвала три варианта, которые проверяет.
Следователи рассматривают несколько версий крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, пишет РБК-Украина.
Прокурор назвал несколько версий падения вертолета, среди которых - техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.
"Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов. Все эти версии прорабатываются, каждой версии будет предоставлена определенная правовая оценка", - сказал начальник управления.
По факту крушения военного вертолета прокуратура Ровенского гарнизона зарегистрировала уголовное производство по признакам ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия.
Напомним, сегодня ночью в Ровенской области при крушении вертолета Ми-8 погибли четверо военных.
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30.05.2019 18:31