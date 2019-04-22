Норвежцы испытали электрический самолет-амфибию

Прототип гидросамолета P2 Xcursion, создаваемого норвежской компанией Equator Aircraft, уже проходил летные испытания ранее, в прошлом году, однако только недавно, 30 марта, — после прохождения проверки норвежским ведомством по гражданской авиации — совершил первый полноценный полет, передает New Atlas. Двухместный аппарат, выполненный из композитных материалов, поднялся в воздух над Eggemoen Technology Park в Норвегии.

Норвежцы испытали электрический самолет-амфибию

Equator

Полет продлился 10 минут. В ходе него, как сообщается, был использован только 97-киловаттный электрический двигатель ENGIRO M97 совместно с блоком литий-ионных аккумуляторов; данная установка, согласно разработчикам, позволяет аппарату находится в воздухе около 35 минут. Дальнейшие же версии P2 Xcursion, по словам Equator Aircraft, смогут летать на протяжении примерно 105 минут, а генератор Energio и дизельный двигатель Wankel, как сообщается, позволят аппарату находиться в воздухе до шести часов.

Самолет-амфибия P2 Xcursion весит примерно 750 килограммов и может перевозить груз массой до 240 кг. Максимальная круизная скорость аппарата, согласно разработчикам, составляет 130 узлов (241 км/ч), а дальность хода может достигать приблизительно 1 565 км.

Первый полноценный полет прототипа, как отмечается, прошел успешно, и специалисты планируют продолжать тестирование аппарата.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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