2019-04-20
Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой
Обычный BMW M5 Competition оснащен двигателем, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как версия автомобиля, разработанная DMS, использует более мощную силовую установку, выдающую 785 л.с. При этом DMS-версия весит на 10 килограммов меньше.
Машины сравнили в дрэг-заезде на четверть мили.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Аэропорты Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv
20.04.2019 09:15
20.04.2019 09:15
Ctrl+←