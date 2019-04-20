Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой

Два BMW M5 Competition сравнили в гонке по прямой

Обычный BMW M5 Competition оснащен двигателем, способным выдавать 625 лошадиных сил, в то время как версия автомобиля, разработанная DMS, использует более мощную силовую установку, выдающую 785 л.с. При этом DMS-версия весит на 10 килограммов меньше.

Машины сравнили в дрэг-заезде на четверть мили.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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