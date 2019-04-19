Фотошпионы частично рассекретили BMW 1-Series.

Передний привод для BMW уже не в диковинку. В 2014 году первой получившей его моделью стал компактвэн 2-Series Active Tourer. За ним последовали кроссовер Х1 в 2015-м и седан 1-Series для Китая в 2017-м. Так что переход на платформу UKL хэтчбеков первой серии был давно ожидаемым событием.

Правда, «тележка» успела сменить название. UKL она звалась раньше, а к появлению «копейки» третьей генерации ее модернизировали и переименовали в FAAR (заднеприводная архитектура у BMW, напомним, называется CLAR). Смена типа привода позволила сделать салон пятидверки просторнее, не увеличивая кузов в габаритах. Так, запас места для коленей задних пассажиров вырос на 33 миллиметра, над головой – на 19 миллиметров. Багажник вырос в объеме с 360 до 380 литров.

У электромобиля BMW i3s новая первая серия позаимствовала систему контроля тяги ARB. Она анализирует степень сцепления колес с асфальтом и перераспределяет момент. Новинка работает в связке с системой стабилизации и системой управления вектором тяги.

BMW 1-Series (а вместе с ним и представители второй серии – купе и кабриолет) лишится шестицилиндрового мотора. Его место займет «турбочетверка» отдачей более 300 сил. Например, на BMW X2 M35i с нее сняли 306 л.с. По слухам, топовая модификация BMW M145i вообще окажется гибридом.

Судя по опубликованным на этой неделе шпионским снимкам, BMW 1-Series позаимствовал элементы дизайна у свежей «трешки» в кузове G20 и кроссовера Х2. Выглядывающие из-под покрывала фрагменты кузова выглядят многообещающе. Премьеру новой «копейки» можно ожидать в этом году.