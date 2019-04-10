Alphabet начнет коммерческую доставку товаров дронами в Австралии

Холдинг Alphabet, владеющий Google , получил разрешение на коммерческую доставку товаров дронами в Австралии. По данным австралийского регулятора, это первый подобный сервис в мире.

Сервис Wing будет работать в столице Австралии Канберре, в сотрудничестве с местным малым бизнесом, например, кофейнями и аптеками. Как обещают в компании, доставка товаров будет занимать считанные минуты.

Регулятор одобрил проект Wing после полутора лет тестирования, в ходе которых было совершено около 3 тыс. пробных доставок. При этом на работу сервиса был наложен ряд ограничений, как то: дронам нельзя пролетать над шоссе и слишком близко к людям, доставку разрешается совершать строгого в период с 7 утра до 8 вечера и т.д.

Напомним, проект Wing, запущенный в 2012 году, представляет собой основанную на дронах систему доставки грузов. Текущий прототип оснащен 12 пропеллерами. Размах крыльев составляет 1 метр, а вес – около 5 кг. Дрон может перевозить грузы весом до 2 кг и работает от аккумулятора.

Беспилотники Google уже использовались ранее для доставки медикаментов и продуктов питания в отдаленные районы.