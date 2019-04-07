Аэрофобия тещи обошлась китайцу в 10 дней тюрьмы

Житель Китая Ся отправлялся из города Ухань в Урумчи вместе со своей женой и ребенком. На входе в самолет он выбросил неопознанный предмет в щель между трапом и фюзеляжем самолета. На это обратил внимание сотрудник охраны, которые вызвали полицию и предупредил экипаж. Ся сразу же задержали и предъявили обвинение в попытке подвергнуть риску более ста пассажиров рейса.

Монетки нашлись недалеко от двигателя самолета, где, по словам технических специалистов, их могло засосать в вентилятор или турбину, что привело бы к повреждению агрегатов двигателя или полному выходу силовой установки из строя. Ся признался, что совершил странный поступок по настоянию своей тещи — она сказала ему бросить монетки, дабы привлечь удачу, и чтобы полет прошел безопасно и без проблем.

Обнаруженные персоналом монетки

Теперь суеверному пассажиру предстоит провести 10 дней в тюрьме, а жена и дочь отправились дальше вдвоем. Рейс Hainan Airlines номер 7783 был задержан всего на 40 минут, что совсем немного, по сравнению с другими подобными инцидентами. Ранее в феврале пассажир другой китайской авиакомпании Lucky Air бросил мелочь в двигатель, что привело к отмене рейса.



