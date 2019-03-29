Mercedes-AMG A35 выпустили в формате седана.

Минувшей осенью в Париже Mercedes представил первую заряженную версию в семействе нового А-класса – AMG A35 4Matic. Теперь аналогичным исполнением обзавелось и четырехдверное купе CLA.

Перенося силовой агрегат в другой кузов, мерседесовцы не стали его дорабатывать. Владельцу доступны 306 «лошадей» и 400 Н*м, снятые с двухлитровой «турбочетверки». Ассистирует им семиступенчатый преселектив, в котором предусмотрены лонч-контроль и возможность смены передач подрулевыми лепестками. Задние колеса подключаются через электромеханическую муфту.

Как и хэтчбек, Mercedes-AMG CLA 35 4Matic обрел усиленный спереди кузов. Реализовано это через две диагональные распорки и дополнительной алюминиевой «панели жесткости». Предел скоростных возможностей купе наступает на 250 км/ч, когда срабатывает электронный ограничитель. В броске до сотни машина чуть медленнее, чем AMG A35: 4,8 секунды против 4,7.

Список опций модели по-мерседесовски обширен. В нем можно найти, например, электронноуправляемые амортизаторы, руль AMG Performance, расширенные варианты отделки салона и фоновой подсветки, мультимедийный комплекс MBUX с голосовым управлением. А еще есть «гоночный помощник», записывающий на треке больше 80 параметров машины, и более агрессивный обвес кузова.

Напомним, что у «Мерседеса» готовятся еще две AMG-версии – А/CLA 45 и А/CLA 45 S. Обе они, как ожидается, получат моторы отдачей за 400 л.с. И вот тогда все конкуренты останутся позади.

В распоряжении его владельца будет 306 «лошадей» и полный привод.