В Чугуеве аварийно сел военный Ми-2, члены экипажа не пострадали

Причины отказа техники установит специальная комиссия.

В Чугуеве аварийно сел военный Ми-2, члены экипажа не пострадали
Вертолет МИ-2

В Чугуеве Харьковской области вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершил аварийную посадку.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВС ВСУ в Фейсбуке.

Отмечается, что аварийная посадка была совершена около 14:30 во время выполнения учебно-тренировочного полета. Оба члена экипажа не пострадали.

Экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение о посадке.

"По предварительной информации, отказало рулевое управление. В вертолете находились курсант и летчик-инструктор, который принял управление вертолетом и совершил посадку на неподготовленную площадку. Экипаж не пострадал. Вертолет получил незначительные повреждения", - сообщил офицер Информагентства Минобороны Дмитрий Чалый.

Причины отказа техники установит специальная комиссия.

Напомним, в конце февраля военнослужащие операции Объединенных сил провели тренировку по боевому управлению вертолетом Ми-2.


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