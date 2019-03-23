Испанский суд арестовал роSSийский сухогруз "Заполярье"

Судно находилось в испанском порту с сентября 2018 года и задолжало за стоянку крупную сумму.

Испанский суд арестовал роSSийский сухогруз "Заполярье"
Испанский суд арестовал роSSийский сухогруз "Заполярье"
Фото: dw.com

Арестованное в испанском порту Мотриль роSSийское судно "Заполярье" может быть продано за долги.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд по коммерческим спорам испанской провинции Гранада наложил арест на сухогруз "Заполярье", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, сообщил капитан порта Мотриль Фернандо Рамос Корона. Поводом для ареста, по его словам, стал иск, поданный администрацией порта: судно, находящееся здесь с сентября 2018 года, задолжало за стоянку крупную сумму. Стоимость пребывания у причала 180-метрового сухогруза ежедневно составляет 3 тыс. евро.

Как пояснили в испанском отделении Международной федерации транспортных рабочих, арест судна мог произойти значительно раньше. В соответствии с законодательством, порт, не получая оплату, имел право подать иск уже через три месяца после прибытия "Заполярья" в Мотриль. Однако, портовое начальство потребовало ареста судна, лишь убедившись, что его владелец не намерен платить.

Хотя решения суда еще нет, существует реальная угроза продажи судна за долги. Таким образом, Мурманское пароходство, которое частично принадлежит РоSSийской Федерации, может лишиться сухогруза, цена которого, по оценке испанцев, составляет не менее 15 млн евро.

Отметим, что "Заполярье" не единственное брошенное роSSийской судно. Например, с мая прошлого года в порту Авилес стоит "Северная Земля", задержанная по иску Гибралтара за неуплату заправки горючим. Крупную сумму задолжало судно и за стоянку в испанском порту.

Напомним, в прошлом году Украина арестовала роSSийское судно-земснаряд по делу о незаконной добыче песка в Каркинитском заливе.


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