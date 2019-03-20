"Укрзализныця" планирует полностью обновить столичный ж/д узел

АО "Укрзализныця" планирует провести качественное и полное обновление Киевского железнодорожного узла.

Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов, передает "Центр транспортных стратегий".

По словам Кравцова, проект запуска ж/д сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" полностью себя оправдал, и поступило поручение от правительства применить полученный опыт для улучшения всего пригородного сообщения.

В УЗ, по его словам, планируют полностью обновить весь подвижной состав киевской электрички, а также на направлениях до ближайших пригородов таких как Фастов, Бровары и т. д.

Основной акцент будет сделан на перевозки пассажиров в пиковые часы. "Мы не сможем обеспечить такой интервал, как метро. Но попробуем сделать интервал 10-15 минут", - отметил Кравцов.

"Хотим сделать киевский S- Bahn. Самая дорогая часть -это инфраструктура. Это рельсы, которые уже есть", - добавил он, отметив, что стоимость проекта может составить несколько миллиардов гривен, что по силам столичному бюджету.

S-Bahn - железная дорога городской метрополии (в отличие от U-Bahn, подземной железной дороги) - используемая как городской, пригородный и ближний междугородный транспорт, один из видов рельсовых систем в Германии, Австрии и Швейцарии.