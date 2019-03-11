"Укрзализныця" объявила о запуске ночного экспресса "Киев - Мариуполь"

Новый поезд будет на два часа быстрее нынешних.

Компания "Укрзализныця" с 30 марта запустить поезд №10/9 "Киев - Мариуполь", который будет проезжать маршрут меньше чем за 15 часов.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов в фейсбуке.

Сейчас поезд из Киева в Мариуполь находится в пути более 17 часов.

"С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими - 2 часа - это максимум, который сейчас мы можем сделать из имеющейся инфраструктурой", - прокомментировал Кравцов.

Поезд будет курсировать через день. Отправляться из столицы он будет в 19:03, прибывать в Мариуполь - в 09:47 Предусмотрены остановки в Днепре в 01:38-01:53, в Запорожье в 03:24-03:26, в Камыш-Заре в 07:01-07:03, в Волновахе в 08:18-08:38).

Отправление из Мариуполя в 16:30, прибытие в Киев - в 07:14. Предусмотрены остановки в Волновахе в 17:45-18:05, в Камыш-Заре в 19:28-19:30, в Федоровке в 21:31-21:51, в Запорожье в 22:53-22:55, в Днепре в 00:26-00:41).

Все вагоны в составе нового поезда будут модернизации: "после ремонта - как новые".

Сейчас между Киевом и Мариуполем курсируют два поезда: №84 и №104


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