37 вагонов с нефтью сошли с рельсов в Канаде
Произошла утечка сырья.
В канадской провинции Манитоба сошел с рельсов поезд, перевозивший сырую нефть. По предварительным данным, с рельсов сошли 37 вагонов-цистерн, вследствие чего произошла утечка сырья. Об этом сообщает телеканал CBC.
Инцидент произошел в поселке Сент Лазар в 300 км от столицы провинции - города Виннипег.
"Сейчас на месте инцидента работают пожарные, спасатели и сотрудники железной дороги. В результате аварии никто не пострадал, но мог загрязниться локальный источник питьевой воды", - говорится в сообщении.
Сотрудники компании CN Rail, которой принадлежит состав, в настоящее время занимаются устранением утечки нефти.
Причины схода вагонов с рельсов пока неизвестны, ведется расследование.
Местный фермер отметил, что запах нефти ощущается в 10 км от места разлива. По его словам, недалеко от места места инцидента также есть водоем, куда могут попасть нефтепродукты.
Напомним, ранее эшелон с танками сошел с рельсов в РоSSии. Всего перевернулся 71 вагон.
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17.02.2019 07:50