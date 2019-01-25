Собственники вагонов обвинили "Укрзализныцю" в медленной работе

Основная проблема - нехватка локомотивов.

Собственники вагонов обвинили "Укрзализныцю" в медленной работе
Фото: Александр Рудоманов

Основной показатель, который характеризует деятельность "Укрзализныци", - это медленная работа. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава собственников вагонов Александр Криворучко.

"Своей основной задачей мы видим улучшение взаимодействия между собственниками вагонов, грузоотправителем и, собственно, "Укрзализныци", как государственного монополиста. В настоящее время проблем накопилось много. Основная проблема, собственно, о которой вы уже сказали - это нехватка локомотивов в тяге", - сказал он.

"Соответственно, основной показатель, который, пожалуй, характеризует деятельность "Укрзализныци", это в два раза увеличился период оборота вагонов. То есть, если раньше, например, из пункта А в пункт В вагон двигался 5 дней, сейчас это 10 дней. Этим, собственно, и обусловлена существенная нехватка вагонов на украинском рынке", - добавил он.

По мнению Криворучко, основная проблема нехватки вагонов на украинском рынке заключается в нехватке локомотивов.

"На сегодня из этих, например, как в данном примере 10 дней, несколько дней состав может стоять в чистом поле без охраны, без ничего в связи с тем, что нет локомотива, способного его доставить в пункт назначения", - резюмировал он.


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