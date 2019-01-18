BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

Обновлённая «семёрка» BMW пошла по стопам свежих кроссоверов X5 и X7, тоже примерив новую гигантскую решётку радиатора в виде сросшихся друг с другом «ноздрей». С немецкой точностью производитель сообщает, что решётка выросла на 40% по сравнению с дорестайлинговой 7-й серией. Чтобы вписать в облик передней части седана столь большую деталь, пришлось даже на пять сантиметров приподнять переднюю кромку капота!

BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

Увеличенная решётка, по замыслу дизайнеров, должна сделать облик автомобиля более мощным. Вкупе с более узкими фарами получилось, конечно, эффектно, но едва ли красиво. А вот корма вышла ладной и гармоничной — чуть уменьшенные фонари по нынешней моде теперь соединены светодиодной полоской высотой шесть миллиметров. На боках вместо «клюшки» появился более строгий L-образный молдинг. Разумеется, обновились и бамперы.

BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

Именно благодаря им габаритная блина «семёрки» выросла на 22 миллиметра (до 5120 мм у обычной версии и 5260 мм у длиннобазной). Ширина и высота остались прежними — 1902 мм и 1467 мм (1479 для удлинённой модификации) соответственно. Появились новые цвета кузова, колёсные диски и варианты оформления интерьера — вроде декоративной прострочки подлокотников. Конечно, в салоне можно найти новую 12,3-дюймовую панель приборов и мультимедийную систему на BMW OS 7.0.

BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

Владельцы 7-Series, передвигающиеся на заднем сиденье, оценят доработанную шумоизоляцию интерьера благодаря многослойным боковым стёклам толщиной 5,1 миллиметра, более тихим моторчикам стеклоподъёмников и новому покрытию задних колёсных арок. Модернизирована подвеска, восьмиступенчатая коробка передач и система полного привода xDrive. Обновилась и гамма доступных двигателей: прежде всего, 4,4-литровый V8 на 750i получил новые системы наддува и смазки.

BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

Теперь он развивает 530 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за четыре секунды. Топовую версию M760i, наоборот, «придушили» ради экологии: 6,6-литровый V12 развивает 585 лошадиных сил вместо 610, а время разгона до «сотни» выросло на 0,1 секунду — до 3,8. Трёхлитровые дизельные «шестёрки» получили новые опоры для снижения вибронагрузки, а мощность при этом не изменилась: 265 л.с. у 730d, 320 л.с. у 740d и 400 л.с. у 750d.

BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

Вместо гибрида 740e на рынок выходит BMW 745e с силовой установкой от нового X5 с трёхлитровой бензиновой турбошестёркой мощностью 286 лошадиных сил и 113-сильным электромотором, имплантированным в «автомат». Суммарная мощность установки — 394 лошадиных силы. Короткобазная версия получит задний привод, длиннобазная — полный. Тяговая батарея на 12 кВт?ч расположена под задним диваном, пробег на электротяге — около 50 км.

BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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