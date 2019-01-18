BMW увеличила «ноздри» флагманскому седану

Обновлённая «семёрка» BMW пошла по стопам свежих кроссоверов X5 и X7, тоже примерив новую гигантскую решётку радиатора в виде сросшихся друг с другом «ноздрей». С немецкой точностью производитель сообщает, что решётка выросла на 40% по сравнению с дорестайлинговой 7-й серией. Чтобы вписать в облик передней части седана столь большую деталь, пришлось даже на пять сантиметров приподнять переднюю кромку капота!

Увеличенная решётка, по замыслу дизайнеров, должна сделать облик автомобиля более мощным. Вкупе с более узкими фарами получилось, конечно, эффектно, но едва ли красиво. А вот корма вышла ладной и гармоничной — чуть уменьшенные фонари по нынешней моде теперь соединены светодиодной полоской высотой шесть миллиметров. На боках вместо «клюшки» появился более строгий L-образный молдинг. Разумеется, обновились и бамперы.

Именно благодаря им габаритная блина «семёрки» выросла на 22 миллиметра (до 5120 мм у обычной версии и 5260 мм у длиннобазной). Ширина и высота остались прежними — 1902 мм и 1467 мм (1479 для удлинённой модификации) соответственно. Появились новые цвета кузова, колёсные диски и варианты оформления интерьера — вроде декоративной прострочки подлокотников. Конечно, в салоне можно найти новую 12,3-дюймовую панель приборов и мультимедийную систему на BMW OS 7.0.

Владельцы 7-Series, передвигающиеся на заднем сиденье, оценят доработанную шумоизоляцию интерьера благодаря многослойным боковым стёклам толщиной 5,1 миллиметра, более тихим моторчикам стеклоподъёмников и новому покрытию задних колёсных арок. Модернизирована подвеска, восьмиступенчатая коробка передач и система полного привода xDrive. Обновилась и гамма доступных двигателей: прежде всего, 4,4-литровый V8 на 750i получил новые системы наддува и смазки.

Теперь он развивает 530 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за четыре секунды. Топовую версию M760i, наоборот, «придушили» ради экологии: 6,6-литровый V12 развивает 585 лошадиных сил вместо 610, а время разгона до «сотни» выросло на 0,1 секунду — до 3,8. Трёхлитровые дизельные «шестёрки» получили новые опоры для снижения вибронагрузки, а мощность при этом не изменилась: 265 л.с. у 730d, 320 л.с. у 740d и 400 л.с. у 750d.

Вместо гибрида 740e на рынок выходит BMW 745e с силовой установкой от нового X5 с трёхлитровой бензиновой турбошестёркой мощностью 286 лошадиных сил и 113-сильным электромотором, имплантированным в «автомат». Суммарная мощность установки — 394 лошадиных силы. Короткобазная версия получит задний привод, длиннобазная — полный. Тяговая батарея на 12 кВт?ч расположена под задним диваном, пробег на электротяге — около 50 км.



