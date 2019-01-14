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В ДТП возле Чугуева погибли четыре человека Детей среди погибших нет. ДТП возле Чугуева погибли четыре человека Фото: hk.npu.gov.ua Неподалеку от города Чугуев Харьковской области в результате ДТП при участии микроавтобуса Volkswagen и автомобиля Hyundai погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте полиции области. Авария произошла на автодороге около 08:00 понедельника. Детей среди погибших нет. "На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции", - говорится в сообщении. Фото: hk.npu.gov.ua Фото: hk.npu.gov.ua Напомним, ранее в Краматорске из-за столкновения "десятки" с автобусом погибли три человека.

LB.ua

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