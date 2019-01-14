В ДТП возле Чугуева погибли четыре человека

Детей среди погибших нет.

В ДТП возле Чугуева погибли четыре человека
В ДТП возле Чугуева погибли четыре человека
Фото: hk.npu.gov.ua

Неподалеку от города Чугуев Харьковской области в результате ДТП при участии микроавтобуса Volkswagen и автомобиля Hyundai погибли четыре человека.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Авария произошла на автодороге около 08:00 понедельника. Детей среди погибших нет.

"На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Краматорске из-за столкновения "десятки" с автобусом погибли три человека.


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